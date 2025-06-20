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"Стальной фронт" Ахметова передал новую партию помощи 157-й ОМБр

Украина, Пятница 20 июня 2025 13:44
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"Стальной фронт" Ахметова передал новую партию помощи 157-й ОМБр Фото: "Стальной фронт" Ахметова передал новую партию помощи 157-й ОМБр (steelfront.scm.com.ua)
Автор: Александр Мороз

Крупную партию современного оборудования от инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" получила 157-я ОМБр ВСУ. Помощь включает ударное технологическое трио: дроны DJI Matrice 4T, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Contra-drone "БУМБОКС" и спутниковые системы связи Starlink.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Стальной фронт Рината Ахметова".

Эти компоненты позволяют бригаде работать автономно, противодействовать FPV-дронам противника и точнее вести разведку.

Общая стоимость партии - около 10 млн гривен. Кроме ключевого "кибернабора", переданы также квадроциклы, генераторы, 3D-принтеры, компьютерная техника, инструменты, сварочные установки, топливное оборудование и защитное снаряжение.

DJI Matrice 4T - один из самых мощных дронов в своем классе, оборудованный тепловизором, дальномером и оптическим зумом. Благодаря этим возможностям его используют для ведения разведки в темное время суток, корректировки артиллерии и обнаружения целей во время штурмовых действий.

ПротивоFPV-средства "БУМБОКС" - это высокоэффективные средства против дронов-камикадзе. Они блокируют сигналы управления дронами противника, фактически "ослепляя" их в воздухе. Это критически важно, когда речь идет о защите техники, личного состава и позиций.

&quot;Стальной фронт&quot; Ахметова передал новую партию помощи 157-й ОМБр

"Стальной фронт" Ахметова передал новую партию помощи 157-й ОМБр (steelfront.scm.com.ua)

Starlink Gen3 обеспечивают быстрый и устойчивый интернет даже в полевых условиях. Это позволяет мгновенно передавать разведданные, координировать операции, получать спутниковые снимки и вести связь со штабом независимо от наличия вышек мобильной связи.

"Мы передаем не просто технику - мы передаем преимущество. Каждый дрон, каждый комплект РЭБ, каждая антенная система - это спасенная жизнь и успешная операция. Стальной фронт продолжает делать то, что умеет лучше всего: обеспечивать армию тем, чего не хватает, и делать это системно", - Антон Гончарук, представитель инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

В самой бригаде не скрывают, что новая партия позволит работать значительно эффективнее - особенно в условиях активного использования дронов и РЭБ обеими сторонами.

"В современной войне выживает не сильнейший - выживает тот, кто видит первым, глушит первым и координирует первым. Это все мы теперь можем делать лучше. За это спасибо. С таким подходом и техникой - идти в бой увереннее", - прокомментировал представитель 157й ОМБр.

Не первая помощь от "Стального фронта" для 157-й бригады

Это уже не первая помощь от "Стального фронта" для 157-й бригады. Общая сумма переданной техники составляет около 85 млн грн. Эта история продолжает общую логику проекта - системную помощь боевым бригадам, ведущим бои на самых горячих участках фронта.

В частности, до этого 157-я отдельная механизированная бригада получила новую масштабную партию помощи от "Стального фронта Рината Ахметова". Тогда были переданы транспорт, дроны, электроника, оборудование для ремонта, логистики и быта - все, что необходимо для эффективной работы бригады в зоне боевых действий.

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Ринат Ахметов
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