Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Сталевий фронт Ріната Ахметова ".

Ці компоненти дозволяють бригаді працювати автономно, протидіяти FPV-дронам противника та точніше вести розвідку.

Загальна вартість партії - близько 10 млн гривень. Крім ключового "кібернабору", передано також квадроцикли, генератори, 3D-принтери, комп’ютерну техніку, інструменти, зварювальні установки, паливне обладнання та захисне спорядження.

DJI Matrice 4T - один з найпотужніших дронів у своєму класі, обладнаний тепловізором, далекоміром та оптичним зумом. Завдяки цим можливостям його використовують для ведення розвідки в темну пору доби, коригування артилерії та виявлення цілей під час штурмових дій.

ПротиFPV-засоби "БУМБОКС" - це високоефективні засоби проти дронів-камікадзе. Вони блокують сигнали управління дронами противника, фактично «осліплюючи» їх у повітрі. Це критично важливо, коли мова йде про захист техніки, особового складу та позицій.

"Сталевий фронт" Ахметова передав нову партію допомоги 157-й ОМБр (steelfront.scm.com.ua)

Starlink Gen3 забезпечують швидкий і стійкий інтернет навіть у польових умовах. Це дозволяє миттєво передавати розвіддані, координувати операції, отримувати супутникові знімки й вести зв’язок зі штабом незалежно від наявності веж мобільного зв’язку.

"Ми передаємо не просто техніку - ми передаємо перевагу. Кожен дрон, кожен комплект РЕБ, кожна антенна система - це врятоване життя й успішна операція. Сталевий фронт продовжує робити те, що вміє найкраще: забезпечувати армію тим, чого не вистачає, і робити це системно", - Антон Гончарук, представник ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

У самій бригаді не приховують, що нова партія дозволить працювати значно ефективніше - особливо в умовах активного використання дронів і РЕБ обома сторонами.

"В сучасній війні виживає не сильніший - виживає той, хто бачить першим, глушить першим і координує першим. Це все ми тепер можемо робити краще. За це дякуємо. З таким підходом і технікою - іти в бій впевненіше", - прокоментував представник 157й ОМБр.