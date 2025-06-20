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"Сталевий фронт" Ахметова передав нову партію допомоги 157-й ОМБр

Україна, П'ятниця 20 червня 2025 13:44
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"Сталевий фронт" Ахметова передав нову партію допомоги 157-й ОМБр Фото: "Сталевий фронт" Ахметова передав нову партію допомоги 157-й ОМБр (steelfront.scm.com.ua)
Автор: Олександр Мороз

Велику партію сучасного обладнання від ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" отримала 157-ма ОМБр ЗСУ. Допомога включає ударне технологічне тріо: дрони DJI Matrice 4T, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) Contra-drone "БУМБОКС" і супутникові системи зв’язку Starlink.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

Ці компоненти дозволяють бригаді працювати автономно, протидіяти FPV-дронам противника та точніше вести розвідку.

Загальна вартість партії - близько 10 млн гривень. Крім ключового "кібернабору", передано також квадроцикли, генератори, 3D-принтери, комп’ютерну техніку, інструменти, зварювальні установки, паливне обладнання та захисне спорядження.

DJI Matrice 4T - один з найпотужніших дронів у своєму класі, обладнаний тепловізором, далекоміром та оптичним зумом. Завдяки цим можливостям його використовують для ведення розвідки в темну пору доби, коригування артилерії та виявлення цілей під час штурмових дій.

ПротиFPV-засоби "БУМБОКС" - це високоефективні засоби проти дронів-камікадзе. Вони блокують сигнали управління дронами противника, фактично «осліплюючи» їх у повітрі. Це критично важливо, коли мова йде про захист техніки, особового складу та позицій.

&quot;Сталевий фронт&quot; Ахметова передав нову партію допомоги 157-й ОМБр

"Сталевий фронт" Ахметова передав нову партію допомоги 157-й ОМБр (steelfront.scm.com.ua)

Starlink Gen3 забезпечують швидкий і стійкий інтернет навіть у польових умовах. Це дозволяє миттєво передавати розвіддані, координувати операції, отримувати супутникові знімки й вести зв’язок зі штабом незалежно від наявності веж мобільного зв’язку.

"Ми передаємо не просто техніку - ми передаємо перевагу. Кожен дрон, кожен комплект РЕБ, кожна антенна система - це врятоване життя й успішна операція. Сталевий фронт продовжує робити те, що вміє найкраще: забезпечувати армію тим, чого не вистачає, і робити це системно", - Антон Гончарук, представник ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

У самій бригаді не приховують, що нова партія дозволить працювати значно ефективніше - особливо в умовах активного використання дронів і РЕБ обома сторонами.

"В сучасній війні виживає не сильніший - виживає той, хто бачить першим, глушить першим і координує першим. Це все ми тепер можемо робити краще. За це дякуємо. З таким підходом і технікою - іти в бій впевненіше", - прокоментував представник 157й ОМБр.

Не перша допомога від "Сталевого фронту" для 157-ї бригади

Це вже не перша допомога від "Сталевого фронту" для 157-ї бригади. Загальна сума переданої техніки становить близько 85 млн грн. Ця історія продовжує загальну логіку проєкту - системну допомогу бойовим бригадам, що ведуть бої на найбільш гарячих ділянках фронту.

Зокрема, до цього 157-ма окрема механізована бригада отримала нову масштабну партію допомоги від "Сталевого фронту Ріната Ахметова". Тоді було передано транспорт, дрони, електроніку, обладнання для ремонту, логістики та побуту - усе, що необхідно для ефективної роботи бригади в зоні бойових дій.

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Рінат Ахметов
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