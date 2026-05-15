"Стальной фронт" Ахметова передал "Азову" технику на 12 млн грн: что известно

"Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" передал 1-му батальону 12-й бригады "Азов" НГУ очередную партию помощи общей стоимостью около 12 млн гривен. В поставку вошли транспорт, генераторы, оптика, оборудование для дроновых подразделений, ноутбуки и другая специализированная техника

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест ".

Транспорт и генераторы

Самый большой блок помощи касается мобильности и автономной работы подразделения. "Азовцы" получили 6 автомобилей и 2 генератора.

На фронте транспорт нужен ежедневно: для эвакуации, ротаций, подвоза снаряжения и выполнения боевых задач. Из-за постоянной нагрузки и рисков потребность в машинах остается стабильно высокой. Генераторы, в свою очередь, обеспечивают работу подразделений там, где нет постоянного питания, в частности связи, техники и систем управления.

Оптика

Отдельное направление помощи - оптика. Подразделению передали 27 комплектов, среди которых 10 коллиматорных прицелов с увеличителями и 17 лазерных целеуказателей. Такое оснащение помогает бойцам быстрее ориентироваться, точнее работать на разных дистанциях и эффективнее действовать в сложных условиях, в частности ночью.

"Это одно из подразделений, которые задают темп на поле боя. Наша задача - обеспечивать их именно тем, что нужно здесь и сейчас: транспортом, оптикой, дроновым оборудованием. Каждая поставка формируется под боевые запросы, и мы видим, как эта помощь работает. "Стальной фронт" - это не разовая акция, это системная работа, которую Ринат Ахметов ведет с первого дня полномасштабной войны", - отметил руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовоз.

"Стальной фронт" Ахметова передал "Азову" помощь на 12 млн грн (фото: metinvest.media)

Другая помощь

Также 1-й батальон 12-й бригады "Азов" НГУ получил 25 аккумуляторных батарей и комплектующих для дронов, а также 10 ноутбуков. Это оборудование необходимо для работы FPV-экипажей и операторов разведывательных беспилотников: планирования задач, настройки техники, обработки информации и стабильной работы дроновых систем.

"Каждая позиция в этом списке - это конкретная боевая задача, которую мы теперь можем выполнять эффективнее. Транспорт, оптика, дроновое оборудование - "Стальной фронт" закрывает те потребности, от которых зависит результат на поле боя", - отметили в бригаде "Азов".