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Украина 25 июня проведет конференцию, она даст старт переговорам о вступлении в ЕС, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

25 июня будет проведена Межправительственная конференция Украина-ЕС. Именно она даст формальный старт для переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

По его словам, в этом месяце есть сразу несколько исторических событий, которые изменят Украину и ее место в мире.

"Первое - это саммит мира. Уникальное мероприятие, которое начинает реальный путь к справедливому миру. Второе - это начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Уже 25 июня мы проведем Межправительственную конференцию Украина-ЕС, знаменующую формальное начало переговоров о нашем вступлении", – объяснил премьер.

Далее по его словам, Киев начнет детальные технические переговоры по десяткам разных глав будущего соглашения.

"Одновременно продолжаем нашу интеграцию в Евросоюз по всем направлениям", - констатировал Шмыгаль.

Украина и ЕС

14 декабря прошлого года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

На днях послы Евросоюза одобрили переговорную рамку о вступлении Украины в блок. Сообщалось, что переговоры начнутся уже 25 июня.

При этом польский министр по делам ЕС Адам Шлапка предупредил, что вступительные переговоры Украины с Европейским союзом, вероятно, будут сложными, поскольку есть спорные сферы.

В свою очередь, посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в интервью РБК-Украина заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут занять менее десяти лет. Причем, это зависит не только от Киева, но и от остальных 27 стран-членов.

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ЕвросоюзДенис ШмыгальВступление в ЕС