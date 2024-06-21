Украина 25 июня проведет конференцию, она даст старт переговорам о вступлении в ЕС, - Шмыгаль

По его словам, в этом месяце есть сразу несколько исторических событий, которые изменят Украину и ее место в мире.

"Первое - это саммит мира. Уникальное мероприятие, которое начинает реальный путь к справедливому миру. Второе - это начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Уже 25 июня мы проведем Межправительственную конференцию Украина-ЕС, знаменующую формальное начало переговоров о нашем вступлении", – объяснил премьер.

Далее по его словам, Киев начнет детальные технические переговоры по десяткам разных глав будущего соглашения.

"Одновременно продолжаем нашу интеграцию в Евросоюз по всем направлениям", - констатировал Шмыгаль.