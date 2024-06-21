Украина 25 июня проведет конференцию, она даст старт переговорам о вступлении в ЕС, - Шмыгаль

25 июня будет проведена Межправительственная конференция Украина-ЕС. Именно она даст формальный старт для переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.
По его словам, в этом месяце есть сразу несколько исторических событий, которые изменят Украину и ее место в мире.
"Первое - это саммит мира. Уникальное мероприятие, которое начинает реальный путь к справедливому миру. Второе - это начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Уже 25 июня мы проведем Межправительственную конференцию Украина-ЕС, знаменующую формальное начало переговоров о нашем вступлении", – объяснил премьер.
Далее по его словам, Киев начнет детальные технические переговоры по десяткам разных глав будущего соглашения.
"Одновременно продолжаем нашу интеграцию в Евросоюз по всем направлениям", - констатировал Шмыгаль.
14 декабря прошлого года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
На днях послы Евросоюза одобрили переговорную рамку о вступлении Украины в блок. Сообщалось, что переговоры начнутся уже 25 июня.
При этом польский министр по делам ЕС Адам Шлапка предупредил, что вступительные переговоры Украины с Европейским союзом, вероятно, будут сложными, поскольку есть спорные сферы.
В свою очередь, посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в интервью РБК-Украина заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут занять менее десяти лет. Причем, это зависит не только от Киева, но и от остальных 27 стран-членов.
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