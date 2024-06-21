Україна 25 червня проведе конференцію, вона дасть старт переговорам про вступ у ЄС, - Шмигаль

За його словами в цьому місяці є одразу декілька історичних подій, які змінять Україну та її місце у світі.

"Перше - це Саміт миру. Унікальний захід, який починає реальний шлях до справедливого миру. Друге - це початок перемовин про вступ України до ЄС. Вже 25 червня ми проведемо Міжурядову конференцію Україна-ЄС, яка знаменує формальний початок переговорів про наш вступ", - пояснив прем'єр.

Далі за його словами, Київ почне детальні технічні переговори за десятками різних глав майбутньої угоди.

"Одночасно продовжуємо нашу інтеграцію до Євросоюзу за всіма напрямками", - констатував Шмигаль.