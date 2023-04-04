ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стала известна дата следующего заседания по делу Трампа

Новина українською →
Вторник 04 апреля 2023 23:33
Стала известна дата следующего заседания по делу Трампа Фото: бывший президент США Дональд Трамп (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

Следующее заседание по делу экс-президента США Дональда Трампа состоится 4 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Заседание снова состоится в Нью-Йорке, отмечает издание.

Согласно обвинительным выводам, все уголовные обвинения связаны с деловыми документами Trump Organization. Прокуратура обвиняет Трампа в том, что он не раз делал ложные записи в деловых документах.

Напомним, в четверг, 30 марта, большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка обвинило Трампа за выплату 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс . Против Трампа выдвинуто более 30 пунктов, связанных с бизнес-мошенничеством.

Детальнее о ситуации с Дональдом Трампом читайте в материале РБК-Украина - "Впервые в истории США. В чем хотят обвинить Трампа и угрожает ли ему арест".

Отмечается, что после предъявления обвинений формальный арест Трампа был отменен и покинул зал суда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Суд
NEWS
Арест отменен. Трамп покинул зал суда после зачитывания обвинений
Арест отменен. Трамп покинул зал суда после зачитывания обвинений
DAILY
Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну