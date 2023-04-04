Стала известна дата следующего заседания по делу Трампа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Согласно обвинительным выводам, все уголовные обвинения связаны с деловыми документами Trump Organization. Прокуратура обвиняет Трампа в том, что он не раз делал ложные записи в деловых документах.

Напомним, в четверг, 30 марта, большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка обвинило Трампа за выплату 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс . Против Трампа выдвинуто более 30 пунктов, связанных с бизнес-мошенничеством.

Детальнее о ситуации с Дональдом Трампом читайте в материале РБК-Украина - "Впервые в истории США. В чем хотят обвинить Трампа и угрожает ли ему арест".

Отмечается, что после предъявления обвинений формальный арест Трампа был отменен и покинул зал суда.

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