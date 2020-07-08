Стала відома причина обшуків у мерії Одеси

Фото: співробітники СБУ (facebook.com SecurSerUkraine)

Обшуки, ймовірно, триватимуть до кінця дня

Обшуки в Одеській міській раді у середу, 8 липня, проводять у рамках кримінальної справи щодо службової недбалості відносно керівників та працівників департаменту комунальної власності відомства. Обшуки, ймовірно, триватимуть до кінця дня.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі обласної прокуратури Одеської області.

"Обшуки дійсно проводилися... У рамках кримінального провадження щодо службової недбалості відносно керівників та працівників департаменту комунальної власності Одеської міської ради. Мова йде про використання земель територіальної громади Одеси без відповідних документів", - поінформувала представник прес-служби.

Вона зазначила, що землі здали у використання без договорів оренди.

"Тобто, не було відповідних документів і, відповідно, до бюджету не надходила оплата за використання земель. Поки що я не знаю, кому саме були здані ці землі, і де саме вони знаходилися", - сказала представник.

Відповідаючи на уточнююче питання РБК-Україна щодо ймовірного розміру збитків, завданих державі, у прес-службі підкреслили, що обшуки ще тривають.

"Наскільки мені відомо, ці обшуки ще тривають, вони, мабуть, триватимуть ще до кінця дня сьогодні. В мене поки що не має такої інформації (щодо розміру завданих збитків, - ред.)", - пояснила представник прокуратури.

Зазначимо, обшуки проводяться спільно зі співробітниками Одеського управління Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Одеської місцевої прокуратури №2.

Нагадаємо, вранці стало відомо, що СБУ проводить обшуки в мерії Одеської міської ради за дорученням прокуратури, однак точна їх причина була невідома.

Як писало РБК-Україна, на початку липня в Одесі детективи Національного антикорупційного бюро провели масові обшуки у справі, пов'язаній з розкраданням майна міста; а місцеві ЗМІ писали, що в схемах були задіяні чиновники мерії Одеси.