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Усик – Джошуа: стала відома орієнтовна дата бою

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Середа 02 лютого 2022 16:20
Усик – Джошуа: стала відома орієнтовна дата бою Фото: Ентоні Джошуа та Олександр Усик (twitter.com/anthonyjoshua)
Автор: Андрій Вирва

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк назвав ймовірну дату бою Усик-Джошуа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ютуб-канал "ТАЙК МАЙСОН".

Красюк заявив, що реванш між Усиком та Джошуа може відбутися наприкінці травня або на початку червня.

"Коли відбуваються промоутерські торги, промоутер робить ставку із загальною сумою гонорарів і вказує три ймовірні дати та три ймовірні місця проведення. Промоутер не може відійти від цих трьох опцій", – сказав промоутер Усика.

Раніше глава промоутерської компанії "Top Rank" Боб Арум в своєму інтерв’ю FightHype сказав, що бій Усика проти Джошуа відбудеться в червні.

Що відомо про бій Усик – Джошуа

Британське видання The Telegraph зазначає, що Ентоні Джошуа близький до того щоб погодитись на гонорар в 15 млн фунтів та відмовитись від бою проти Олександра Усика.

Команда Олександра Усика вже веде переговори про наступний бій із Тайсоном Ф'юрі.

"Така ймовірність є. Такий бій обговорюється з листопада. Але поки що немає остаточної позиції, тому що тривають переговори", – уточнив РБК-Україна промоутер Усика Олександр Красюк.

Але Ентоні Джошуа все таки відмовився від грошей та хоче провести чемпіонський бій проти Олександра Усика.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа у вересні поступився Олександру Усику й втратив чемпіонські пояси за версією WBA, IBF, WBO та IBO.

З того часу велись перемовини про реванш. За словами промоутера Едді Хірна, Ентоні Джошуа активував пункт в контракті про бій-реванш: "Джошуа вже приступив до тренувань. Він активував пункт про реванш, і ми побачимо другий його бій з Усиком навесні. Джошуа хоче швидше повернутися в гру".

Коли відбуваються промоутерські торги, промоутер робить ставку із загальною сумою гонорарів і вказує три ймовірні дати та три ймовірні місця проведення. Промоутер не може відійти від цих трьох опцій.
https://sport.24tv.ua/promouter-usika-nazvav-datu-revanshu-dzhoshua-novini-boksu_n1857324
https://sport.24tv.ua/promouter-usika-nazvav-datu-revanshu-dzhoshua-novini-boksu_n1857324
Коли відбуваються промоутерські торги, промоутер робить ставку із загальною сумою гонорарів і вказує три ймовірні дати та три ймовірні місця проведення. Промоутер не може відійти від цих трьох опцій
https://sport.24tv.ua/promouter-usika-nazvav-datu-revanshu-dzhoshua-novini-boksu_n1857324
https://sport.24tv.ua/promouter-usika-nazvav-datu-revanshu-dzhoshua-novini-boksu_n1857324

Нагадаємо, що завтра 3 лютого Олександр Усик може дебютувати за футбольний клуб "Полісся" Житомир.

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