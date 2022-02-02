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Усик – Джошуа: стала известна ориентировочная дата боя

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Среда 02 февраля 2022 16:20
Усик – Джошуа: стала известна ориентировочная дата боя Фото: Энтони Джошуа и Александр Усик (twitter.com/anthonyjoshua)
Автор: Андрей Вырва

Промоутер Александра Усика Александр Красюк назвал вероятную дату боя Усик-Джошуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ютуб-канал "ТАЙК МАЙСОН".

Красюк заявил, что реванш между Усиком и Джошуа может состояться в конце мая или начале июня.

"Когда проходят промоутерские торги, промоутер делает ставку с общей суммой гонораров и указывает три возможных даты и три возможных места проведения. Промоутер не может отойти от этих трех опций", – сказал промоутер Усика.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в своем интервью FightHype сказал, что бой Усика против Джошуа состоится в июне.

Что известно о бое Усик – Джошуа

Британское издание The Telegraph отмечает, что Энтони Джошуа близок к тому, чтобы согласиться на гонорар в 15 млн фунтов и отказаться от боя против Александра Усика.

Команда Александра Усика уже ведет переговоры о следующем бое с Тайсоном Фьюри.

"Такая вероятность есть. Такой бой обсуждается с ноября. Но пока нет окончательной позиции, потому что продолжаются переговоры", – уточнил РБК-Украина промоутер Усика Александр Красюк.

Но Энтони Джошуа все же отказался от денег и хочет провести чемпионский бой против Александра Усика.

Напомним, что Энтони Джошуа в сентябре уступил Александру Усику и потерял чемпионские пояса по версии WBA, IBF, WBO и IBO.

С тех пор велись переговоры о реванше. По словам промоутера Эдди Хирна, Энтони Джошуа активировал пункт в контракте о бое-реванше: "Джошуа уже приступил к тренировкам. Он активировал пункт о реванше, и мы увидим второе его сражение с Усиком весной. Джошуа хочет побыстрее вернуться в игру".

Напомним, что завтра 3 февраля Александр Усик может дебютировать за футбольный клуб "Полесье" Житомир.

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