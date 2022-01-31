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Олександр Усик буде грати за ФК "Полісся" Житомир на турнірі "Winter Cup"

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Туреччина, Понеділок 31 січня 2022 11:35
Олександр Усик буде грати за ФК "Полісся" Житомир на турнірі "Winter Cup" Фото: Олександр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)
Автор: РБК-Україна

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександр Усик буде грати за ФК "Полісся" Житомир на "Winter Cup".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ФК "Металіст" Харків.

"Дорогі друзі! Всім здравствуйте! Мене звуть Олександр Усик, і я дебютую за команду «Полісся» Житомир з Першої ліги. Третього лютого я дебютую за цю команду в Туреччині. "Winter Cup" - дивіться на телеканалі «Футбол 1/2/3 » о 19:00. Поїхали! Усім бокс, а потім футбол!" - заявив Усик.

У футболі Усик не новачок, за словами самого Олександра до 14 років він грав у півзахисті за сімферопольську "Таврію".

Турнір "Winter Cup" пройде в Туреччині з 3 по 12 лютого. В змігіннях візьмуть участь харківський "Металіст", житомирське "Полісся", рівненський "Верес" та одеський "Чорноморець".

Усик може дебютувати в першому матчі на турнірі 3 лютого, коли "Полісся" зіграє з "Вересом".

Нагадаємо, що бій Усика проти Ф’юрі не відбудеться. Ф’юрі проведе бій проти Вайта, а Усик швидше за все зістрінеться з Джошуа.

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Олександр Усик Футбол Бокс
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