Стала відома дата презентації нових Apple iPad і iOS 13

Конференція Apple відбудеться на початку червня 2019 року

Ежегодная конференция американской компании Apple для разработчиков WWDC пройдет в начале июня 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ресурс MacRumors.

Сообщается, что конференция пройдет в городе Сан-Хосе (штат Калифорния) с 3 до 7 июня.

Отметим, что информация о предстоящей WWDC 2019 была взята из официальных документов мэрии Сан-Хосе в перечне культурных мероприятий, распланированных на 2019 год. Компания уже сейчас начинает запрашивать разрешения на проведение WWDC, и одно из событий одобрили на четверг 6 июня.

Ожидается, что компания во время конференции представит новые планшеты iPad 9.7 и iPad mini пятого поколения. Также предполагается, что Apple объявит о старте продаж AirPower, а также покажет новые AirPods. Из обязательных анонсов: iOS 13, macOS 10.15, tvOS 13 и watchOS 6.

Напомним, как заявил ранее глава компании Тим Кук, американская компания Apple решила снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone.

Добавим, американская корпорация Apple планирует представить три новые модели iPhone осенью 2019 года, в том числе альтернативу бюджетной модели XR с жидкокристаллическим дисплеем.