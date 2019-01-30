Фото: глава Apple Тім Кук (apple.com)

Поки невідомо, в яких країнах подешевшає iPhone

Американська компанія Apple вирішила знизити ціни на деякі флагманські моделі iPhone. Про це заявив глава компанії Тім Кук, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, Apple знизить ціни на iPhone вдруге за 12 років. Він також уточнив, що смартфони подешевшають в тих країнах, чия валюта значно знизилася по відношенню до долара.

"Ми вирішили повернутися до цін на iPhone, більш порівнянних з нашими локальними розцінками рік тому, сподіваємося, це допоможе нашим продажам у цих регіонах", - зазначив Кук.

Він також підкреслив, що в країнах, чиї валюти помітно ослабли по відношенню до долара, iPhone значно подорожчали. Кук додав, що рішення переглянути ціни прийнято після оцінки макроекономічних умов на цих ринках.

У той же час поки не повідомляється, в яких саме країнах буде зниження цін на iPhone.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple представить три моделі iPhone в 2019 році. За даними джерел, серед нововведень - потрійна камера на задній панелі для преміальної моделі iPhone і подвійні камери для двох інших моделей. У 2020 році Apple може відмовитися від моделі з LCD-екраном.

Напередодні стало відомо, що Apple виправить пов'язану з прослуховуванням уразливість в FaceTime.