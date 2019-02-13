Стала відома дата презентації нових Apple iPad і iOS 13

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Конференція Apple відбудеться на початку червня 2019 року

Щорічна конференція американської компанії Apple для розробників WWDC пройде на початку червня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ресурс MacRumors.

Повідомляється, що конференція пройде у місті Сан-Хосе (штат Каліфорнія) з 3 до 7 червня.

Зазначимо, що інформація про майбутній WWDC 2019 була взята з офіційних документів мерії Сан-Хосе в переліку культурних заходів, розпланованих на 2019 рік. Компанія починає запитувати дозволу на проведення WWDC, і одна з подій схвалили на четвер 6 червня.

Очікується, що компанія під час конференції представить нові планшети iPad 9.7 і iPad mini п'ятого покоління. Також передбачається, що Apple оголосить про старт продажів AirPower, а також покаже нові AirPods. З обов'язкових анонсів: iOS 13, macOS 10.15, tvOS 13 і watchOS 6.

Нагадаємо, як заявив раніше глава компанії Тім Кук, американська компанія Apple вирішила знизити ціни на деякі флагманські моделі iPhone.

Додамо, американська корпорація Apple планує представити три нові моделі iPhone восени 2019 року, в тому числі альтернативу бюджетної моделі XR з рідкокристалічним дисплеєм.