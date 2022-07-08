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Колаборантів у Херсоні та Мелітополі відсторонили від влади, - ЦНС

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Херсон, П'ятниця 08 липня 2022 21:19
Колаборантів у Херсоні та Мелітополі відсторонили від влади, - ЦНС Фото: Володимира Сальдо відсторонили від влади в Херсоні (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти в Херсоні та Мелітополі відсторонили від влади місцевих, які погодилися співпрацювати із загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Повідомляється, що колаборанта Володимира Сальдо відсторонили від влади в Херсонській області після призначення росіянина Сергія Єлісєєва "главою уряду". Сальдо тепер виконує лише представницькі функції, а у його заступників провели обшуки.

Що стосується Мелітополя, то там відсторонили від керівних посад поліцейських з числа зрадників. Замість них призначені росіяни.

Також повідомляється, що під час візитів в окуповані міста депутати "Єдиної Росії" ігнорують самопроголошених мерів та інших колаборантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованій Новій Каховці застрелили місцевого самопроголошеного "заступника начальника поліції".

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