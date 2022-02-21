Світоліна поступилася в стартовому матчі турніру WTA-1000 в Досі
На турнірі WTA-1000 в Досі відбулися матчі першого раунду. Українська тенісистка Еліна Світоліна в трьох сетах поступилася Терезі Мартінцовій з Чехії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу на Setanta Sports+.
Еліна Світоліна (№15 WTA) зіграла з Терезою Мартінцовою (№42 WTA) на старті турніру WTA-1000 у Досі.
Перший сет з рахунком 7:6 виграла українка. Партія тривала 55 хвилин.
В наступній партії Еліна за 58 хвилин поступилася з рахунком 5:7.
Вирішальний сет тривав 1:09 години та в ньому на тай-брейку виграла Мартінцова з рахунком 7:6.
На корті тенісистки провели три години дві хвилини.
Еліна Світоліна (Україна, 10) – Тереза Мартінцова (Чехія) – 1:2 (7:6, 5:7, 6:7)
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