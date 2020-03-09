Став відомий попередній графік судових слухань у справі MH17

Судові слухання у справі про катастрофу MH17 на Донбасі цього тижня будуть проходити щодня з 10:00 до 18:00 за Амстердамом. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що офіційною мовою судових слухань буде нідерландська. Водночас ті, хто не володіє цією мовою, можуть стежити за трансляцією англійською мовою. Слухання цього тижня будуть починатися о 10:00 за Амстердамом і закінчуватися о 17:00 (з 11:00 до 18:00 за Києвом відповідно).

Також повідомляється, що оскільки поки не ясно, чи з'являться підозрюваний, перші слухання будуть мати технічний характер для оцінки стану справи. На предметний розгляд кримінальної справи в кінці 2019 і на початку 2020 року пішло кілька тижнів, однак поки до кінця не ясно, як саме і скільки часу займе розгляд. Уточнюється, що для судових засідань зарезервовано кілька дат в 2020 і 2021 роках.

Станом на 11:35 у судовому засіданні оголосили технічну перерву на півгодини.

Нагадаємо, сьогодні Окружний суд Гааги почав розгляд справи про авіакатастрофу пасажирського літака "Малазійських авіаліній" на Донбасі у 2014 році. За даними слідства, літак збили ракетою з російської установки "Бук".

Українська делегація на суді представлена заступником генпрокурора Гюндузом Мамедовим, одним із заступників голови СБУ, послом України в Нідерландах Всеволодим Ченцовим та заступником директора департаменту МЗС України з міжнародним правом Оксаною Золотарьовою.