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Стаховський вийшов у 1/8 фіналу турніру в Південній Кореї

Новини » Спорт    14.05.2019 - 09:42
Стаховський вийшов у 1/8 фіналу турніру в Південній Кореї
Фото: Сергій Стаховський (atptour.com)

Українець виграв свій перший поєдинок на змаганнях в Кванджу

Український тенісист Сергій Стаховський вдало стартував на турнірі Gwangju Open Challenger в Південній Кореї. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У другому колі перша ракетка України у двох сетах оформив перемогу проти 290 ракетки світу Цунг-Хуа Яна з Тайваню - 6:4, 7:6(3). Тенісисти провели на корті півтори години.

У першій партії Стаховський виконав один брейк, а в другому сеті нікому з гравців не вдалося скористатися брейкпоінтами. Не реалізувавши матчбол на подачі суперника в 12 геймі, Сергій на тай-брейку зробив три міні-брейка, поступившись одним очком на своїй подачі.

У наступному раунді українець, посіяний під другим номером, битиметься проти переможця пари Каічі Учіда (Японія) - Тун-Лін Ву (Тайвань).

Нагадаємо, Стаховський піднявся на дві позиції і тепер займає 112 рядок в оновленому рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) від 13 травня.

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