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Стаховський поступився у фіналі тенісного турніру в Тайбеї

Новини » Спорт    14.04.2019 - 12:38
Стаховський поступився у фіналі тенісного турніру в Тайбеї
Фото: Сергій Стаховський (atptour.com)

Українцю не вдалося завоювати свій перший титул у сезоні

Перша ракетка України і 124 в світовому рейтингу Сергій Стаховський поступився австрійцю Денису Новаку в фіналі турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour в Тайбеї (Тайвань). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Матч завершився з рахунком 2:6, 4:6. Тенісисти провели на корті трохи більше години.

Відзначимо, що на цьому турнірі Новак (ATP 156) стартував разом з Сергієм Стаховським в парному розряді, проте тенісисти програли в першому колі.

У 2016 році Стаховський і Новак провели свій перший очний поєдинок в рамках Кубка Девіса. Тоді перемогу святкував українець.

Для 25-річного Новака це дебютний фінал і перший в кар'єрі титул на турнірах ATP Challenger.

Нагадаємо, українці вперше за 10 років не зіграли в основі чоловічої сітки US Open.

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