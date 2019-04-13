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Стаховський пробився до фіналу тенісного турніру в Тайбеї

Новини » Спорт    13.04.2019 - 11:24
Стаховський пробився до фіналу тенісного турніру в Тайбеї
Фото: Сергій Стаховський (atptour.com)

Це перший фінал для українця у нинішньому сезоні

Перша ракетка України Сергій Стаховський вийшов у фінал турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour в Тайбеї (Тайвань). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У півфінальному поєдинку українець програв представника Японії Го Соеда - 7:6(4), 7:6(4). Поєдинок за місце у фіналі тривав 1 годину 40 хвилин. Суперники вперше зустрілися на корті.

Суперником українця у фіналі змагань став австрієць Денніс Новак (ATP 156). У 2016 році Стаховський і Новак провели свій єдиний очний поєдинок в рамках Кубка Девіса (перемога українця з рахунком 6:3, 6:3, 6:7(8), 7:5).

Востаннє Стаховський виступав у фіналі "челленджера" в одиночному розряді минулого року в Ілклі, де в матчі за титул обіграв Оскара Отте з Німеччини.

Нагадаємо, українці вперше за 10 років не зіграли в основі чоловічої сітки US Open.

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