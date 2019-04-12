Стаховський боротиметься за путівку в фінал тенісного турніру в Тайбеї

Фото: Сергій Стаховський (atptour.com)

У чвертьфінальному матчі українець здобув перемогу над японцем Тацумі Іто

Перша ракетка України Сергій Стаховський пробився в півфінал турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour в Тайбеї (Тайвань). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

В 1/4 фіналу Стаховський, що займає 124 місце в рейтингу ATP, обіграв у трьох сетах японця Тацумі Іто (148 АТР) - 7:6 (7:3), 6:7 (5:7). Поєдинок тривав 2,5 години.

Раніше Стаховський та Іто зустрічалися на корті двічі. У 2013 році на турнірі в Монпельє, де Стаховський переміг в наполегливому матчі в трьох партіях, а також два роки тому на Вімблдоні. Тоді українцеві вдалося обіграти представника Японії в п'ятисетовому матчі з рахунком 8:6 у вирішальній партії.

У півфіналі суперником Сергія Стаховського стане ще один японець - Го Соеда (207 АТР). Тенісисти провели всього один очний матч: в 2005 році в Токіо, де сильніше був Соеда.

Нагадаємо, українці вперше за 10 років не зіграли в основі чоловічої сітки US Open.