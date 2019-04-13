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Стаховский пробился в финал теннисного турнира в Тайбэе

Новости » Спорт    13.04.2019 - 11:24
Стаховский пробился в финал теннисного турнира в Тайбэе
Фото: Сергей Стаховский (atptour.com)

Это первый финал для Украинской в нынешнем сезоне

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии Challenger Tour в Тайбэе (Тайвань). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В полуфинальном поединке украинец переиграл представителя Японии Го Соеда - 7:6(4), 7:6(4). Поединок длился 1 час 40 минут. Соперники впервые встретились на корте.

В финале турнира Стаховский сойдется с австрийцем Деннисом Новаком.

В последний раз Стаховский выступал в финале "челленджера" в одиночном разряде в прошлом году в Илкли, где в матче за титул обыграл Оскара Отте из Германии.

Напомним, украинцы впервые за 10 лет не сыграли в основе мужской сетки US Open.

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