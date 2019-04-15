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Стаховський додав дев'ять позицій у світовому тенісному рейтингу

Новини » Спорт    15.04.2019 - 12:13
Стаховський додав дев'ять позицій у світовому тенісному рейтингу
Фото: Сергій Стаховський (atptour.com)

Український тенісист наблизився до топ-100

Український тенісист Сергій Стаховський став 115 ракеткою світу, додавши відразу дев'ять позицій в оновленому рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) за 15 квітня. Про це повідомляється на сайті організації.

Минулого тижня перша ракетка України дійшов до фіналу Challenger Tour в Тайбеї (Тайвань), де поступився австрійцю Денису Новаку.

Інші українські тенісисти займають наступні місця: Ілля Марченко - 393, Олександр Долгополов - 499, Артем Смирнов - 525, Владислав Манафов - 580, Данила Калениченко - 595.

У першій десятці АТР все сталося без змін. Першою ракеткою світу, як і раніше, є серб Новак Джокович. На другому місці розташувався іспанець Рафаель Надаль, а на третьому - німець Олександр Звєрєв.

Нагадаємо, українці вперше за 10 років не зіграли в основі чоловічої сітки US Open.

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