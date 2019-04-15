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Стаховский прибавил девять позиций в мировом теннисном рейтинге

Новости » Спорт    15.04.2019 - 12:13
Стаховский прибавил девять позиций в мировом теннисном рейтинге
Фото: Сергей Стаховский (atptour.com)

Украинский теннисист приблизился к топ-100

Украинский теннисист Сергей Стаховский стал 115 ракеткой мира, прибавив сразу девять позиций в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) за 15 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.

На прошедшей неделе первая ракетка Украины дошел до финала Challenger Tour в Тайбэе (Тайвань), где уступил австрийцу Денису Новаку.

Другие украинские теннисисты занимают следующие места: Илья Марченко - 393, Александр Долгополов - 499, Артем Смирнов - 525, Владислав Манафов - 580, Данила Калениченко - 595.

В первой десятке АТР все сталось без изменений. Первой ракеткой мира, как и ранее, является серб Новак Джокович. На втором месте расположился испанец Рафаэль Надаль, а на третьем - немец Александр Зверев.

Напомним, украинцы впервые за 10 лет не сыграли в основе мужской сетки US Open.

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