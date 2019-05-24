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Стаховський отримав місце в основі Roland Garros

Новини » Спорт    24.05.2019 - 18:58
Стаховський отримав місце в основі Roland Garros
Фото: Сергій Стаховський (atptour.com)

Українець потрапив на турнір як лаки-лузер

Український тенісист Сергій Стаховський зіграє в основній сітці другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Roland Garros (Відкритого чемпіонату Франції), попри поразки у фіналі кваліфікації. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Перша ракетка України став одним з "лаки лузерів". У першому раунді Стаховський зіграє проти Жиля Симона (ATP 29).

Рахунок особистих зустрічей 5:0 на користь француза. Тенісисти один раз зіграли на грунті, а свій останній очний поєдинок провели в минулому році в Антверпені, де Стаховський взяв тільки чотири гейми за матч.

Сергій Стаховський в 10 раз виступить в основній сітці Ролан Гаррос. Його особистий рекорд на турнірі - третє коло (2011).

Українська тенісистка Ястремська вийшла в фінал турніру в Страсбурзі Осака може втратити першу сходинку рейтингу WTA за підсумками Roland Garros
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