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Стаховский получил место в основе Roland Garros

Новости » Спорт    24.05.2019 - 18:58
Стаховский получил место в основе Roland Garros
Фото: Сергей Стаховский (atptour.com)

Украинец попал на турнир как лаки-лузер

Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет в основной сетке второго в сезоне турнира серии Grand Slam - Roland Garros (Открытого чемпионата Франции), несмотря на поражение в финале квалификации. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Первая ракетка Украины стал одним из "лаки лузеров". Первая ракетка Украины стал одним из "лаки лузеров". В первом раунде Стаховский сыграет против Жиля Симона (ATP 29).

Счет личных встреч 5:0 в пользу француза. Теннисисты один раз сыграли на грунте, а свой последний очный поединок провели в прошлом году в Антверпене, где Стаховский взял только четыре гейма за матч.

Сергей Стаховский в 10 раз выступит в основной сетке Ролан Гаррос. Его личный рекорд на турнире - третий круг (2011).
 

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