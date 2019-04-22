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Стаховський залишився на попередньому місці в оновленому рейтингу ATP

Новини » Спорт    22.04.2019 - 13:06
Стаховський залишився на попередньому місці в оновленому рейтингу ATP
Фото: Сергій Стаховський (atptour.com)

Українець позицій не змінив

Український тенісист Сергій Стаховський зберіг за собою 115 місце в оновленому рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) за 22 квітня. Про це повідомляється на сайті організації.

Минулого тижня українець піднявся відразу на 9 позицій. В даний момент він виступає на турнірі в Будапешті, де програв у фіналі кваліфікації, але пройшов далі як lucky loser.

У топ-100 рейтингу АТР, як і раніше, не входить жоден з українців.

У топ-10 лише одна зміна. Кевін Андерсон з ПАР з сьомої позиції перемістився на ходи, обійшовши японця Кеї Нісікорі. На першому місці рейтингу, як і раніше знаходиться серб Новак Джокович, другим йде іспанець Рафаель Надаль, а третю сходинку займає німець Олександр Звєрєв.

Нагадаємо, українці вперше за 10 років не зіграли в основі чоловічої сітки US Open.

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