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Контрнаступление ВСУ на Александровском направлении: DeepState обновил карту

22:50 12.08.2026 Ср
1 мин
На карте появились новые изменения, показывающие результаты действий сил обороны
aimg Мария Науменко
Контрнаступление ВСУ на Александровском направлении: DeepState обновил карту Фото: украинские военные (Getty Images)
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Силы обороны Украины продолжают продвижение в Александровском направлении. С начала года украинские военные уволили 26 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState .

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий, отразив результаты продвижения Сил обороны Украины.

Согласно обновленным данным, украинские военные освободили Зеленый Гай, Новохатское, Грушевское, Толстой, Звезду, Ялту, Поддубное, Мирное, Воскресенко, Январское, Воронное, Терново, Березовое, Степное, Калиновское, Привилегия, Согласие, Рыбное и Красное.

В то же время, российские войска были отброшены в районах Новопавловки, Новогеоргиевки, Новониколаевки, Новогригорьевки, Запорожского и Привольного.

Контрнаступление ВСУ на Александровском направлении: DeepState обновил картуФото: карта боевых действий на Александровском направлении (скриншот карты DeepState)

Таким образом, обновленная карта DeepState показывает ряд изменений в Александровском направлении. Украинские силы вернули контроль над населенными пунктами и вынудили противника отойти с отдельных позиций.

Контрнаступление на Александровском направлении продолжается с начала года. По словам главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, всего под контроль Украины вернули около 745 кв. км территории.

За последнюю неделю десантники уволили еще около 15 кв. км.

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