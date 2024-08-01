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ССО остановили прорыв россиян в один из населенных пунктов под Торецком (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные не дали россиянам прорваться в один из населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Сил специальных операций ВСУ не дали россиянам прорваться в один из населенных пунктов, который находится на Торецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО в Facebook.

Как отметили военные, штурм россиян сдерживали группы восьмого отдельного полка спецназначения. 

На видео, которое обнародовали ССО, можно заметить, как украинская пехота и снайперы ведут огонь по российским оккупантам. В частности, там есть кадры ликвидации вражеских солдат. 

"Оккупанты считают потери, мы - работаем дальше", - сказано в сообщении Сил спецопераций. 

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты не оставляют попыток продвижения на Торецком направлении. В частности, в начале июля спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявлял, что на окраине города идут бои.

Недавно в сети появились слухи о том, что вражеские солдаты якобы зашли в Торецк и бои уже идут непосредственно в городе.

Руководитель "Центра противодействия дезинформации" (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко сразу же опроверг такой вброс. Он отметил, что информация не соответствует действительности.

При этом начальник Торецкой ГВА Василий Чинчик отмечал, что Торецк остается свободным от оккупантов, но город постоянно страдает от вражеских обстрелов.

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