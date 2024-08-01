ССО остановили прорыв россиян в один из населенных пунктов под Торецком (видео)

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты не оставляют попыток продвижения на Торецком направлении. В частности, в начале июля спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявлял, что на окраине города идут бои.

Недавно в сети появились слухи о том, что вражеские солдаты якобы зашли в Торецк и бои уже идут непосредственно в городе.

Руководитель "Центра противодействия дезинформации" (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко сразу же опроверг такой вброс. Он отметил, что информация не соответствует действительности.

При этом начальник Торецкой ГВА Василий Чинчик отмечал, что Торецк остается свободным от оккупантов, но город постоянно страдает от вражеских обстрелов.

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