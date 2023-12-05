RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ССО уничтожили склад боеприпасов россиян и установку "Град" в оккупированном Донецке (видео)

Архивное фото: ССО уничтожили склад боеприпасов россиян и установку "Град" в Донецке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили место дислокации склада боеприпасов россиян в оккупированном Донецке. С помощью ударного дрона его удалось уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Во время разведывательных действий на Донецком направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили вражеский склад боеприпасов и установили местонахождение БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж спецназовцев с помощью ударного беспилотного авиационного комплекса нанес по целям огневое поражение.

"В результате удара склад боекомплекта и "Град" уничтожены полностью", - добавили в ССО.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 5 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 333 840 военных.

Также после перерыва оккупанты возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 на Таврическом направлении. В то же время враг продолжает нести значительные потери, за сутки на этом отрезке уничтожено более 400 захватчиков и 21 единицу техники.

Сегодня сообщалось, что Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили российскую станцию РЭБ "Синица". Ее удалось уничтожить ударом с HIMARS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонецкВооруженные силы УкраиныВойна в Украине