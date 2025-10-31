ССО уничтожили новейший комплекс ПВО "Бук-М3" и РЛС "Небо-У"

"В ночь на 28 сентября ССО Украины во взаимодействии с повстанческим движением в РФ "Черная Искра" провели специальные мероприятия. В результате в Ростовской области на металлолом превратились зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" и радиолокационная станция раннего обнаружения "Небо-У", - говорится в сообщении ССО.

Стоимость каждого из комплексов измеряется несколькими сотнями миллионов долларов. "Бук-М3" способен поражать цели на расстоянии до 80 км, а "Небо-У" может обнаруживать истребители на расстоянии до 400 км. Обе системы представляли большую угрозу для работы боевой авиации Украины в прифронтовой зоне и препятствовали украинским ударам вглубь РФ.

Что известно о "Бук-М3"

"Бук-М3" - это комплекс ПВО сухопутных войск средней дальности. Предназначен для борьбы с воздушными целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей. Комплекс способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с на расстояниях от 2,5 до 80 км и высотах от 15 м до 35 км.

При создании "Бук-М3" за основу взят комплекс "Бук-М2" с переходом на новые электронные компоненты. Предполагалось принять комплекс на вооружение в 2009 году, но эти планы не были реализованы.

Затем в первой половине 2013 года планировалось начать серийное производство средств комплекса, но в конце года в СМИ было заявлено, что поступление ЗРК "Бук-М3" в ВС России планируется на 2016 год.

Характеристики станции "Небо-У"

"Небо-У" - это российская радиолокационная станция метрового диапазона волн. Разработчик - Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники. Она выпускается в версиях для войск противовоздушной обороны и для сухопутных войск.

В варианте ПВО антенная система сложнее, время монтажа и демонтажа значительно больше, возможности станции шире. В варианте для сухопутных войск антенная система упрощена для повышения мобильности.

Точность измерения высоты составляет 400-600 м, в зависимости от высоты цели. РЛС обнаруживает цели на высоте 500 м на дальности 65 км, а на высоте 20 км - на дальности более 400 км.