Самолет и около тысячи оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на четверг, 2 ноября, составили 930 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 302420 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 302420 (+930) человек ликвидировано,

танков ‒ 5241 (+18) ед,

боевых бронированных машин - 9877 (+43) ед,

артиллерийских систем - 7292 (+42) ед,

РСЗО - 850 (+4) ед,

средства ПВО - 566 (+3) ед,

самолетов - 322 (+1) ед,

вертолетов - 324 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5488 (+20),

крылатые ракеты - 1549 (+2) ед,

корабли /катера - 20 ед,

подводные лодки - 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9658 (+34) ед,

специальная техника - 1032 (+13).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ отбили более 15 атак противника на Бахмутском направлении, продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении и нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

В частности, как уточняют в Институте изучения войны, ВСУ продвинулись к югу от Новомихайловки, продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области и продвинулись вперед. По предварительной информации, украинские военные удерживают позиции и проводят атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области, атаковали близ Поймы и Пищановки, а также ведут боевые действия близ села Крынки.