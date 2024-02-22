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США обвинили в нарушении санкций главу российского банка ВТБ

Фото: Андрей Костин, глава российского банка ВТБ (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки предъявили обвинения в нарушении санкций главе российского банка ВТБ Андрею Костину и двум его помощникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В обвинительном заключении, который подали в федеральный суд Манхэттена, сказано, что Костина обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций в связи с содержанием двух яхт и дома в курортном американском городе Аспен.

В Минюсте США рассказали, что двух помощников главы ВТБ - Вадима Вольфсона и Гэннона Бонда - арестовали в США. Их обвиняют в том, что они помогали ухаживать за недвижимостью в Колорадо, скрывая, что она принадлежит подсанкционному Костину.

Сам Костин остается на свободе, поскольку находится на территории России. 

По информации Reuters, обвинения Костина стали одним из пяти уголовных и гражданских исков, которые Министерство юстиции представило сегодня, 22 февраля, в рамках усилий властей США по пресечению деятельности связанных с Кремлем людей.

Напомним, ранее стало известно, что в США хотят дать тюремный срок бывшему агенту ФБР Чарльзу Макгонигалу за работу на российского олигарха Олега Дерипаску.

Макгонигал помогал Дерипаске проводить расследование против другого российского бизнесмена, Владимира Потанина. 

 

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ВТБ БанкРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки