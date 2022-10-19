RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США предъявили обвинения пяти россиянам в уклонении от санкций

Фото: США предъявили обвинения пяти россиянам в уклонении от санкций (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США обвинили пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег. В преступной схеме также были задействованы граждане Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции США.

По данным ведомства, в федеральном суде Бруклина в среду, 18 октября, было оглашено обвинительное заключение по отношению к пятерым гражданам России и двум гражданам Венесуэлы. Они получали военные технологии США, контрабандой перевозили миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для подсанкционных российских олигархов и компаний.

Двое обвиняемых россиян сейчас находятся в Италии и Германии, но США планирует начать процедуру экстрадиции.

"Обвиняемые были преступными пособниками олигархов, организовав сложную схему незаконного получения американских военных технологий и венесуэльской подсанкционной нефти через множество сделок с участием подставных компаний и криптовалюты. Мы продолжим расследовать, пресекать и преследовать тех, кто подпитывает жестокую войну России в Украине, уклоняется от санкций и увековечивает теневую экономику транснационального отмывания денег", - рассказал американский прокурор Бреон Пис.

При этом сотрудник ФБР Майкл Дрисколл отметил, что обвиняемые планировали приобрести сложную технологию для прямой поддержки ослабевшего военно-промышленного комплекса РФ, не раскрыв деталей.

Отметим, что среди пяти обвиняемых россиян - сын губернатора Красноярского края РФ Артем Усс.

Напомним, ранее стало известно, что США выдвинули обвинения в уклонении от санкций и препятствовании правосудию российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки