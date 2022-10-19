США предъявили обвинения пяти россиянам в уклонении от санкций

По данным ведомства, в федеральном суде Бруклина в среду, 18 октября, было оглашено обвинительное заключение по отношению к пятерым гражданам России и двум гражданам Венесуэлы. Они получали военные технологии США, контрабандой перевозили миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для подсанкционных российских олигархов и компаний.

Двое обвиняемых россиян сейчас находятся в Италии и Германии, но США планирует начать процедуру экстрадиции.

"Обвиняемые были преступными пособниками олигархов, организовав сложную схему незаконного получения американских военных технологий и венесуэльской подсанкционной нефти через множество сделок с участием подставных компаний и криптовалюты. Мы продолжим расследовать, пресекать и преследовать тех, кто подпитывает жестокую войну России в Украине, уклоняется от санкций и увековечивает теневую экономику транснационального отмывания денег", - рассказал американский прокурор Бреон Пис.

При этом сотрудник ФБР Майкл Дрисколл отметил, что обвиняемые планировали приобрести сложную технологию для прямой поддержки ослабевшего военно-промышленного комплекса РФ, не раскрыв деталей.

Отметим, что среди пяти обвиняемых россиян - сын губернатора Красноярского края РФ Артем Усс.