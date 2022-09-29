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Российский олигарх Дерипаска получил официальные обвинения от США: подробности

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США, Четверг 29 сентября 2022 21:01
Российский олигарх Дерипаска получил официальные обвинения от США: подробности Фото: Российский олигарх Дерипаска получил официальные обвинения от США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

США выдвинули обвинения в уклонении от санкций и препятствовании правосудию российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства юстиции США.

"Министерство юстиции объявило сегодня об обнародовании обвинительного заключения, которое обвиняет гражданина США и трех граждан Российской Федерации в нарушении новых санкций США, введенных ранее в этом году в ответ на неспровоцированное военное вторжение России в Украину", - говорится в сообщении.

Заместитель генерального прокурора Лиза А. Монако заявила, что Олег Дерипаска, работая во благо российского государства и энергетического сектора, стремился обойти санкции США с помощью лжи и обмана, чтобы нажиться на американском образе жизни и извлечь выгоду из него.

За сговор с целью нарушения и уклонения от санкций США и нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях российскому олигарху грозит до 20 лет лишения свободы. Олег Дерипаска и его сообщники пытались родить ребенка в США, чтобы он мог воспользоваться преимуществами американской системы здравоохранения и гражданства США по праву рождения.

В обвинительном заключении также сообщается о намерении Соединенных Штатов конфисковать у Дерипаски доходы от его преступления, включая собственность США и доходы от продаж музыкальной студии.

Олег Дерипаска

6 апреля 2018 года был включен в список санкций США. Является владельцем холдинга "Базовый Элемент", миллиардером, одним из самых богатых людей России.

Напомним, что Британия ввела санкции против семи олигархов из РФ. Среди них был Олег Дерипаска.

Также, Минфин Франции арестовал 3 имения российских бизнесменов . Конфисковали виллу "Геркулес" близ Сен-Тропе. Она с 2005 года принадлежит Дерипаске.

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