США звинуватили п'ятьох росіян в ухиленні від санкцій

За даними відомства, у федеральному суді Брукліна в середу, 18 жовтня, було оголошено обвинувальний висновок стосовно п'ятьох громадян Росії та двох громадян Венесуели. Вони отримували військові технології США, контрабандою перевозили мільйони барелів нафти та відмивали десятки мільйонів доларів для підсанкційних російських олігархів та компаній.

Двоє звинувачених росіян зараз перебувають в Італії та Німеччині, але США планує розпочати процедуру екстрадиції.

"Обвинувачені були злочинними посібниками олігархів, організувавши складну схему незаконного отримання американських військових технологій та венесуельської підсанкційної нафти через безліч угод за участю підставних компаній та криптовалюти. Ми продовжимо розслідувати, припиняти і переслідувати тих, хто підживлює жорстоку війну Росії в Україні. та увічнює тіньову економіку транснаціонального відмивання грошей", - розповів американський прокурор Бреон Піс.

При цьому співробітник ФБР Майкл Дрісколл зазначив, що обвинувачені планували придбати складну технологію для прямої підтримки слабкого військово-промислового комплексу РФ, не розкривши деталей.

Зазначимо, що серед п'яти обвинувачених росіян - син губернатора Красноярського краю РФ Артем Усс.