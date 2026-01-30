ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Деньги на энергетику "зависли": из-за решения Трампа Украина не получила 250 млн долларов

США, Пятница 30 января 2026 15:50
UA EN RU
Деньги на энергетику "зависли": из-за решения Трампа Украина не получила 250 млн долларов Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Энергетическая помощь Украине в размере около 250 млн долларов, выделенная экс-президентом США Джо Байденом, до сих пор не выплачена из-за закрытия USAID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание со ссылкой на источники пишет, что "зависли" средства, выделенные на импорт сжиженного природного газа и восстановление энергообъектов, поврежденных массированными атаками россиян.

USAID еще при предыдущем президенте США сообщило Конгрессу о намерении выделить по крайней мере часть этих денег. Однако решение администрации Трампа о закрытии агентства оставило финансирование "в подвешенном состоянии".

Бюрократическая путаница

В администрации возникли споры относительно того, какое именно ведомство должно отвечать за выплату помощи.

В частности, некоторые чиновники считают, что это должен сделать Государственный департамент США, которому предоставлена часть функций USAID. Другие заявляют, что выплачивать средства должна Корпорация финансирования развития.

Reuters отмечает, что эта задержка помощи не связана с каким-либо давлением на Киев, а является следствием бюрократической путаницы в США.

Разочарование и опасения Киева

В то же время невыплата этих денег вызвала разочарование среди союзников Украины на фоне массированных ударов россиян по энергетическим объектам во время сильных морозов.

Украинский чиновник рассказал агентству, что Киеву известно о задержке, однако он опасается публично поднимать этот вопрос из-за риска дипломатического напряжения.

Энергетическая помощь Украине

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига недавно заявил о том, что Украина уже получила энергетическую помощь от 17 стран.

В частности, Украине передавали генераторы, мобильные котельные, промышленные бойлеры и станции бесперебойного питания для обеспечения работы критической и социальной инфраструктуры.

При этом отдельные страны сосредоточились на финансовой поддержке энергетического сектора Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Джозеф Байден USAID Дональд Трамп
Новости
Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский
Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве