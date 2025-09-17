США сняли санкции с "Белавиа", но есть нюансы

США сняли ограничения с белорусского авиаперевозчика "Белавиа". Но для компании ввели ряд правил, которые она обязана выполнять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS).
Согласно распоряжению регулятора, "Белавиа" получила официальное разрешение на использование самолетов Boeing 737 американского производства.
В документе уточняется, что речь идет о восьми конкретных воздушных судах. Разрешение охватывает не только выполнение рейсов, но и техническое обслуживание, ремонт, модернизацию, а также экспорт, реэкспорт и внутреннюю передачу отдельных комплектующих и материалов, связанных с этими самолетами.
При этом сохраняются ограничения на полеты в Россию, временно оккупированные Крым, Донецкую и Луганскую области, а также в Иран, Сирию, Кубу и Северную Корею. Выполнять рейсы в такие регионы можно только после отдельного рассмотрения заявки и выдачи индивидуальной лицензии, подчеркивается в решении американского регулятора.
Отдельно отмечено, что разрешение не распространяется на самолет с бортовым номером EW001PA, который используется семьей самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Кроме того, США установили запрет на перевозку этими самолетами любых товаров, которые могут быть задействованы для поддержки российских военных операций.
Напомним, о планах снять санкции с компании "Белавиа" представитель президента США Джон Коул заявил еще 11 сентября.
Коул обращал внимание, что такой шаг - это только начало. Также планируется, чтобы посольство США вернулось в Беларусь.