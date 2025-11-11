США вновь призвали союзников по НАТО отказаться от энергоносителей из РФ

Соответствующее сообщение было обнародовано вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Турция является третьим по величине покупателем российской нефти после Китая и Индии. Ее нефтеперерабатывающие заводы недавно начали сокращать закупки российской сырой нефти после того, как США ввели санкции РФ, но страна не планирует полностью прекращать закупки.

Россия также является крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию, и обе стороны сейчас ведут переговоры по долгосрочным контрактам, поскольку срок действия существующих соглашений истекает в конце года.

По мнению экспертов, давление США "может создать потенциальную головную боль" для Турции. Но благодаря диверсификации закупок Анкара, похоже, имеет хорошие возможности сохранить любой рост своих импортных расходов контролируемым.