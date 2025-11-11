США вновь призвали союзников по НАТО отказаться от энергоносителей из РФ

Соединенные Штаты призвали союзников НАТО прекратить покупать российские энергоносители, чтобы помочь прекратить войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Соответствующее сообщение было обнародовано вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Турция является третьим по величине покупателем российской нефти после Китая и Индии. Ее нефтеперерабатывающие заводы недавно начали сокращать закупки российской сырой нефти после того, как США ввели санкции РФ, но страна не планирует полностью прекращать закупки.
Россия также является крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию, и обе стороны сейчас ведут переговоры по долгосрочным контрактам, поскольку срок действия существующих соглашений истекает в конце года.
По мнению экспертов, давление США "может создать потенциальную головную боль" для Турции. Но благодаря диверсификации закупок Анкара, похоже, имеет хорошие возможности сохранить любой рост своих импортных расходов контролируемым.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана также отказаться от российских нефти и газа.
Вскоре после переговоров Орбан заявил, что ему удалось договориться с Трампом об исключении из санкций, чтобы Венгрия и дальше могла покупать российскую нефть.
Кстати, во время этих переговоров президент США отметил, что Венгрии якобы сложно найти альтернативу поставкам из России. Причиной он назвал именно отсутствие выхода страны к морю.