США снова предупреждают Украину о баллистике, - Зеленский

По словам главы украинского государства, Украина благодарна, что обмен разведданными с США снова функционирует.

"Я говорю о раннем предупреждении, которое очень важно для наших людей, для детей, взрослых и гражданских лиц, потому что мы можем услышать предупреждение о приближении баллистической ракеты", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что также обсуждал вопрос обмена разведывательными данными с государственным секретарем США Марко Рубио.

Обмен разведданными

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что США угрожали Украине прекратить обмен разведывательными данными в случае, если украинские защитники не прекратят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

После этого Украина несколько раз не получала от США предупреждений о запуске российских баллистических ракет.