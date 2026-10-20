США снова предупреждают Украину о баллистике, - Зеленский
США возобновили обмен разведывательными данными с Украиной в контексте предупреждений о баллистических атаках россиян.
Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции по итогам встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы украинского государства, Украина благодарна, что обмен разведданными с США снова функционирует.
"Я говорю о раннем предупреждении, которое очень важно для наших людей, для детей, взрослых и гражданских лиц, потому что мы можем услышать предупреждение о приближении баллистической ракеты", - сказал Зеленский.
Он напомнил, что также обсуждал вопрос обмена разведывательными данными с государственным секретарем США Марко Рубио.
Обмен разведданными
Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что США угрожали Украине прекратить обмен разведывательными данными в случае, если украинские защитники не прекратят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
После этого Украина несколько раз не получала от США предупреждений о запуске российских баллистических ракет.
Ракеты долетали до Киева до объявления воздушной тревоги. У людей даже не было шансов пройти в укрытия.
Сбои в предоставлении информации о баллистической угрозе подтверждал сам президент Владимир Зеленский.