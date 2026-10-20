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США снова предупреждают Украину о баллистике, - Зеленский

21:11 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Иван Носальский
США снова предупреждают Украину о баллистике, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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США возобновили обмен разведывательными данными с Украиной в контексте предупреждений о баллистических атаках россиян.

Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции по итогам встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы украинского государства, Украина благодарна, что обмен разведданными с США снова функционирует.

"Я говорю о раннем предупреждении, которое очень важно для наших людей, для детей, взрослых и гражданских лиц, потому что мы можем услышать предупреждение о приближении баллистической ракеты", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что также обсуждал вопрос обмена разведывательными данными с государственным секретарем США Марко Рубио.

Обмен разведданными

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что США угрожали Украине прекратить обмен разведывательными данными в случае, если украинские защитники не прекратят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

После этого Украина несколько раз не получала от США предупреждений о запуске российских баллистических ракет.

Ракеты долетали до Киева до объявления воздушной тревоги. У людей даже не было шансов пройти в укрытия.

Сбои в предоставлении информации о баллистической угрозе подтверждал сам президент Владимир Зеленский.

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