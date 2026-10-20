США знову попереджають Україну про балістику, - Зеленський

США відновили обмін розвідувальними даними з Україною у контексті попереджень про балістичні атаки росіян.

Як передає РБК-Україна , про це на пресконференції за підсумками зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами голови української держави, Україна вдячна, що обмін розвідданими із США знову функціонує.

"Я говорю про раннє попередження, яке дуже важливе для наших людей, для дітей, дорослих та цивільних осіб, тому що ми можемо почути попередження про наближення балістичної ракети", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що також обговорювало питання обміну розвідувальними даними із державним секретарем США Марко Рубіо.

Обмін розвідданими

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилися чутки про те, що США погрожували Україні припинити обмін розвідувальними даними у разі, якщо українські захисники не припинять удари по російських нафтопереробних заводах.

Після цього Україна кілька разів не отримувала від США попереджень щодо запуску російських балістичних ракет.