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США снимут санкции с замороженных средств Ирана, чтобы обменять заключенных американцев

Фото: США разморозят принадлежавшие Ирану 6 млрд долларов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США разблокируют подсанкционные 6 млрд долларов Ирана, чтобы получить возможность обменять пятерых заключенных на пятерых иранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Администрация президента США Джо Байдена сообщила Конгрессу о разблокировании подсанкционных средств, хранящихся на счетах в Южной Корее. Ирану будет позволено использовать деньги только на гуманитарные нужды, не подпадающие под американские санкции.

Что этому предшествовало

В августе этого года сообщалось, что Байден принял решение разблокировать подсанкционные средства с тем, чтобы сделать возможным обмен.

Заключенные, которые по условиям договора должны вернуться в США, это Морад Тахбаз, Эмад Шарги, Сиамак Намази и еще два американца, пожелавшие остаться неизвестными.

  • Морада Тахбаза, например, задержали в 2018 году: вместе с коллегами он использовал камеры-ловушки для наблюдения за исчезающими птицами, однако иранские власти расценили это как шпионаж;
  • Эмада Шарги также обвинили в шпионаже 2018 года на въезде в Иран - его приговорили к 10 годам лишения свободы без суда и следствия;
  • Сиамак Намази считается гражданином США, которого дольше всего удерживают в Иране: он находится за решеткой почти восемь лет за "связи с враждебным государством".

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