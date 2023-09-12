США снимут санкции с замороженных средств Ирана, чтобы обменять заключенных американцев

США разблокируют подсанкционные 6 млрд долларов Ирана, чтобы получить возможность обменять пятерых заключенных на пятерых иранцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.
Администрация президента США Джо Байдена сообщила Конгрессу о разблокировании подсанкционных средств, хранящихся на счетах в Южной Корее. Ирану будет позволено использовать деньги только на гуманитарные нужды, не подпадающие под американские санкции.
В августе этого года сообщалось, что Байден принял решение разблокировать подсанкционные средства с тем, чтобы сделать возможным обмен.
Заключенные, которые по условиям договора должны вернуться в США, это Морад Тахбаз, Эмад Шарги, Сиамак Намази и еще два американца, пожелавшие остаться неизвестными.
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