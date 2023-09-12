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США знімуть санкції з заморожених коштів Ірану, щоб обміняти ув'язнених американців

Фото: США розморозять 6 млрд доларів, що належали Ірану (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США розблокують підсанкційні 6 млрд доларів Ірану, щоб отримати можливість обміняти п'ятьох ув'язнених американців на п'ятьох іранців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Конгрес про розблокування підсанкційних коштів, які зберігаються на рахунках в Південній Кореї. Ірану буде дозволено використовувати гроші лише на гуманітарні потреби, які не підпадають під американські санкції.

Що цьому передувало

В серпні цього року повідомлялось, що Байден прийняв рішення розблокувати підсанкційні кошти для того, щоб зробити можливим обмін. 

Ув'язнені, які за умовами договору мають повернутися до США, - це Морад Тахбаз, Емад Шаргі, Сіамак Намазі та ще двоє американців, які побажали залишитися невідомими.

  • Морада Тахбаза, наприклад, затримали 2018 року: разом із колегами він використовував камери-пастки для спостереження за птахами, що зникають, проте іранська влада розцінила це як шпигунство;
  • Емада Шаргі також звинуватили в шпигунстві 2018 року на в'їзді до Ірану - його засудили до 10 років позбавлення волі без суду і слідства;
  • Сіамак Намазі вважається громадянином США, якого найдовше утримують в Ірані: він перебуває за ґратами майже вісім років за "зв'язки з ворожою державою".

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