США знімуть санкції з заморожених коштів Ірану, щоб обміняти ув'язнених американців

США розблокують підсанкційні 6 млрд доларів Ірану, щоб отримати можливість обміняти п'ятьох ув'язнених американців на п'ятьох іранців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.
Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Конгрес про розблокування підсанкційних коштів, які зберігаються на рахунках в Південній Кореї. Ірану буде дозволено використовувати гроші лише на гуманітарні потреби, які не підпадають під американські санкції.
В серпні цього року повідомлялось, що Байден прийняв рішення розблокувати підсанкційні кошти для того, щоб зробити можливим обмін.
Ув'язнені, які за умовами договору мають повернутися до США, - це Морад Тахбаз, Емад Шаргі, Сіамак Намазі та ще двоє американців, які побажали залишитися невідомими.
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