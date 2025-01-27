Британия ввела новые санкции против Беларуси после "победы" Лукашенко на выборах

Правительство Великобритании ввело новые санкции против Беларуси. В санкционном списке оказались шесть человек и три компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Отмечается, что санкции направлены против руководителей учреждений, ответственных за серьезные нарушения прав человека, и компаний белорусского оборонного сектора, которые поддерживают войну России в Украине.

Санкции были введены против председателя белорусской Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко. Они являются ответом на фальшивые президентские выборы в Беларуси.

Также санкции введены против руководителей учреждений, ответственных за нарушение прав человека в стран.

"Мир уже привык к циничной имитации Лукашенко демократии в Беларуси, в то время как на самом деле он жестоко подавляет гражданское общество и голоса оппозиции, чтобы укрепить свою власть. Великобритания вместе с нашими партнерами будет продолжать поддерживать народ Беларуси и разоблачать тех, кто отказывает ему в его законном праве на свободу и демократию", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми.

Среди лиц, в отношении которых сегодня введены санкции, есть:

Игорь Карпенко - председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси.

Виктор Дубровка - начальник белорусского исправительного учреждения "Исправительная колония №11", г. Волковыск.

Павел Казаков - начальник белорусского исправительного учреждения "Тюрьма № 1", г. Гродно. Гродно.

Андрей Цедрик - начальник следственного изолятора (СИЗО) № 1, г. Минск.

Андрей Ананенко - начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Михаил Бедункевич - заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Сегодня под санкции попали три предприятия оборонного сектора Беларуси:

ОАО "АЛЕВКУРП" - компания, связанная с правительством Беларуси, специализирующаяся на исследовании, разработке и производстве радиолокационных систем и систем управления оружием.

ОАО "Завод "Легмаш" - белорусская компания, производящая боеприпасы для белорусского оборонного сектора.

КБ "Беспилотные вертолеты" (UAVHeli) - белорусский разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Выборы" в Беларуси

Вчера в Беларуси состоялись так называемые "выборы" президента. На них Александр Лукашенко выдвинул свою кандидатуру уже седьмой раз.

На это резко отреагировали европейские лидеры резко отреагировали на эти события. В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что белорусы фактически были лишены выбора.