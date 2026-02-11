"Лукойл" потерял контроль над НПЗ в Европе из-за санкций, но есть нюанс
Французская компания TotalEnergies получила полный контроль над нефтеперерабатывающим заводом Zeeland в Нидерландах, где 45% акций принадлежат "Лукойлу". В то же время французский концерн не выкупил долю российской компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам генерального директора TotalEnergies Патрика Пуянне, концерн не выкупал 45% долю НПЗ, которая принадлежит россиянам.
Он пояснил, что действующее соглашение с "Лукойлом" позволяет компании временно самостоятельно управлять заводом. Согласно договоренностям, Total поставляет всю сырую нефть на предприятие, покрывает операционные расходы и получает всю произведенную продукцию.
"Было понятно, что "Лукойл" должен уйти... но это их дело, кому продавать", - заявил Пуянне.
Он отметил, что такая модель управления будет действовать до тех пор, пока российская компания не найдет покупателя на свою долю.
Что известно о сделке
Российская компания приобрела 45% акций Zeeland в 2009 году за около 725 млн долларов во время визита тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева в Нидерланды. Тогда сделку рассматривали как расширение энергетического влияния Москвы в Европе.
Правительство Нидерландов заявило, что решение по управлению заводом является внутренним корпоративным делом, поскольку сам НПЗ формально не находился под санкциями.
Ранее TotalEnergies сообщила, что ее прибыль от переработки нефти в четвертом квартале выросла более чем на 200%.
Санкции США против "Лукойла"
В октябре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла".
На этом фоне несколько европейских стран, в которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.
В частности, нефтяной гигант пытался продать свои зарубежные активы швейцарскому трейдеру Gunvor. Однако компания отказалась от сделки после того, как Министерство финансов США назвало ее "марионеткой Кремля".
В январе 2026 года в компании заявили, что "Лукойл" заключил соглашение о продаже своих международных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle.
Впрочем, эту сделку еще должно согласовать Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).