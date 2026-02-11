ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Лукойл" потерял контроль над НПЗ в Европе из-за санкций, но есть нюанс

Среда 11 февраля 2026 14:21
UA EN RU
"Лукойл" потерял контроль над НПЗ в Европе из-за санкций, но есть нюанс Фото: "Лукойл" потерял контроль над НПЗ в Европе из-за санкций (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Французская компания TotalEnergies получила полный контроль над нефтеперерабатывающим заводом Zeeland в Нидерландах, где 45% акций принадлежат "Лукойлу". В то же время французский концерн не выкупил долю российской компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: "Лукойл" покидает Запад: кто выкупит зарубежные активы российского гиганта

По словам генерального директора TotalEnergies Патрика Пуянне, концерн не выкупал 45% долю НПЗ, которая принадлежит россиянам.

Он пояснил, что действующее соглашение с "Лукойлом" позволяет компании временно самостоятельно управлять заводом. Согласно договоренностям, Total поставляет всю сырую нефть на предприятие, покрывает операционные расходы и получает всю произведенную продукцию.

"Было понятно, что "Лукойл" должен уйти... но это их дело, кому продавать", - заявил Пуянне.

Он отметил, что такая модель управления будет действовать до тех пор, пока российская компания не найдет покупателя на свою долю.

Что известно о сделке

Российская компания приобрела 45% акций Zeeland в 2009 году за около 725 млн долларов во время визита тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева в Нидерланды. Тогда сделку рассматривали как расширение энергетического влияния Москвы в Европе.

Правительство Нидерландов заявило, что решение по управлению заводом является внутренним корпоративным делом, поскольку сам НПЗ формально не находился под санкциями.

Ранее TotalEnergies сообщила, что ее прибыль от переработки нефти в четвертом квартале выросла более чем на 200%.

Санкции США против "Лукойла"

В октябре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла".

На этом фоне несколько европейских стран, в которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В частности, нефтяной гигант пытался продать свои зарубежные активы швейцарскому трейдеру Gunvor. Однако компания отказалась от сделки после того, как Министерство финансов США назвало ее "марионеткой Кремля".

В январе 2026 года в компании заявили, что "Лукойл" заключил соглашение о продаже своих международных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle.

Впрочем, эту сделку еще должно согласовать Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ ЛУКОЙЛ-Украина
Новости
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ