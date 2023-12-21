США смогут одобрить помощь Украине в середине января, существует и "план Б", - конгрессмен

Конгресс США сможет одобрить пакет помощи Украины, которой хватит до конца года, в середине января. Существует и план Б, если законопроект не будет принят.

Об этом заявил конгрессмен-демократ Майк Квигли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

"Я - оптимист. Я верю, что мы это сделаем в январе. Если кто-то скажет, мы не пойдем на перерыв, пока не закроем этот вопрос, это меня тоже устраивает. Но я думаю, что реалистично, мы говорим где-нибудь о середине января" , – сказал он.

По его словам, когда Конгресс вернется к работе в январе, будет согласован пакет помощи, которого хватит на весь год. "Откровенно говоря, я хотел бы, чтобы его хватило до конца работы этого созыва Конгресса", - сказал Квигли.

Конгрессмен сообщил, что есть план "Б", если дополнительное финансирование Украины не пройдет в январе, есть ли план "Б".

"Если до этого дойдет, то есть некоторые процедурные методы. В частности, попытаться "освободить" законопроекты, которые имеют ассигнования для Украины. Мы исследуем это. Петиция об "освобождении законопроекта" заставляет вынести его на голосование, освободив от рассмотрения комитетов. Также, есть "законопроекты о чистом финансировании", которые финансируют Украину. Я бы настаивал на этом как на процедурной альтернативе", - сказал он.

Квигли будет предлагать другие меры, которые обеспечили бы определенную сумму на три-четыре месяца. "Это ужасный "план Б", он далеко не так хорош, как первый. Но очень важно избежать пробелов в оказании помощи", - добавил конгрессмен.

Пакет для Украины

В последние два месяца в Конгрессе США проходит политическое противостояние между республиканцами и демократами вокруг пакета финансовой помощи на оборонные нужды Украины.

В конце октября президент США Джо Байден предложил Конгрессу принять пакет в размере 106 млрд долларов в помощь Израилю, Украине и Тайваню. Из этой суммы более 61 млрд. долларов планируется направить на закупку оружия для Украины.

Однако 6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов по законопроекту Байдена. Республиканцы требуют внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Белый дом готов пойти на компромиссы по ужесточению правил пересечения границы для мигрантов, чтобы получить голоса Республиканской партии для утверждения финпомощи Украине.

В Белом доме надеются, что Сенат одобрит пакет Байдена для Украины в январе 2024 года.