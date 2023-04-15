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США предоставят Украине 5 млрд долларов бюджетной поддержки

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Украина, Суббота 15 апреля 2023 09:03
США предоставят Украине 5 млрд долларов бюджетной поддержки Фото: транш США ожидается в сентябре (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты предоставили правительству Украины бюджетную поддержку в размере 18 млрд долларов через механизмы Всемирного банка. Дополнительные 4,9 млрд долларов станут доступны в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госдепартамента США.

"Это финансирование, наряду с поддержкой ЕС, МВФ и других организаций, позволяет правительству оказывать важнейшие услуги своим гражданам, борясь с жестокой агрессией России",- говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина по результатам переговоров в рамках Spring Meetings МВФ и Всемирного банка получит дополнительную поддержку более чем на 5 млрд долларов.

Отметим, США обязались предоставить бюджету Украину в 2023 году помощи в виде грантов на 9,9 млрд долларов, ЕС предоставит 18 млрд долларов макрофинансовой помощи в виде льготных кредитов.

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