США столкнулись с проблемой в попытке увеличить производство ракет Patriot в Японии, - СМИ

Источники издания отметили, что план США использовать японские заводы для увеличения производства ракет для систем Patriot, используемых Украиной для защиты от атак России, откладывается. Причиной этого является нехватка систем самонаведения ракет. Этот компонент поставляет компания Boeing.

США хотят нарастить производство зенитных ракет с 500 в год до 750.

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries уже производит около 30 ракет ежегодно по лицензии оборонного подрядчика Lockheed Martin и могла увеличить это количество до 60.

"Может пройти несколько лет, прежде чем Mitsubishi Heavy Industries сможет увеличить объемы производства", - сказал один из источников Reuters.

Кроме того, даже при наличии достаточного количества систем самонаведения японской компании также пришлось бы увеличить производственные мощности. Правительство Японии в 2022 году заявило, что готово оказать финансовую помощь оборонным компаниям, желающим расширить производство. Но речь идет о помощи предприятиям, которые работают на нужды самой Японии, а не на экспорт.

Mitsubishi Heavy Industries или США придется самостоятельно искать средства для строительства дополнительного завода, а это может стоить десятки миллионов долларов.