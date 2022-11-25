США сорвали передачу Украине МиГ-29 в обмен на обещание Китая удержать Путина от "ядерки", - СМИ

США в марте сорвали передачу Украине польских истребителей МиГ-29. На такой шаг Вашингтон пошел после договоренности с Пекином, который пообещал в ответ удержать российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Spectator.
Такую информацию обнародовал британский журналист Оуэн Мэтьюз, ссылаясь на слова китайских источников.
Указано, что начала российского вторжения в Украину Китай играл решающую, хотя публично малозаметную, роль в принятии стратегических решений как в Вашингтоне, так и в Москве.
"Это было тыловое вмешательство, одобренное Пекином, заставившее США сорвать соглашение с Польшей о поставках советских самолетов МиГ-29 украинским ВВС еще в марте", - пишет издание.
По информации источников издания, имеющего давние тесные связи с высшим политическим и военным руководством Китая, Пекин знал о планах Москвы по "специальной военной операции". Но россияне представили предстоящую военную операцию как "ограниченную" и с так называемым "возвращением утраченной российской территории и воссоединение РФ в исторических пределах".
"После угрозы Путина о ядерной эскалации 27 февраля встревожили мир, в том числе китайцев. Поэтому ключевым приоритетом для Пекина было избежание любой ядерной эскалации и содействие достижению прекращения огня", - сообщил изданию источник, имеющий регулярные личные контакты с лидерами Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Поэтому, как пишет издание, когда через несколько дней возникла угроза последующей эскалации после предложения польского правительства поставить Украине советские истребители МиГ-29, китайцы обеспокоились.
"Сначала в США положительно отреагировали на идею Польши передать украинской армии свои истребители. Но на следующий день, 8 марта, американцы выступили против такой передачи", - отмечают в СМИ.
Указано, что причиной этого стали контакты с генералами китайской армии. Они считали, что это приведет к эскалации конфликта, поэтому призвали США предотвратить это.
Взамен китайские генералы, которые имели хорошие частные контакты с российскими генералами, пообещали сделать все возможное, чтобы "обезвредить ядерную угрозу Путина".
"Благодаря этим неофициальным контактам "второго пути" Вашингтон и Пекин договорились - если США остановят соглашение о МиГ-ах, пекинские генералы сделают все возможное, чтобы разрядить ядерные угрозы Путина на оперативном уровне и это сработало", - сказал китайский источник, "Так, в США решили, что поставки самолетов было бы слишком".
Напомним, в начале полномасштабной войны стало известно, что Пентагон отклонил предложение Польши о передаче своих истребителей МиГ-29 в Украину.
Впоследствии, как объяснили в США такая передача Миг-29 Украине якобы могла рассматриваться президентом РФ Владимиром Путиным как "шаг эскалации".
Стоит отметить, что Украина с первых дней российского вторжения поднимает перед партнерами вопрос передачи украинской армии самолетов. Впрочем, это политическое решение до сих пор не принято союзниками.
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