США сорвали передачу Украине МиГ-29 в обмен на обещание Китая удержать Путина от "ядерки", - СМИ

Такую информацию обнародовал британский журналист Оуэн Мэтьюз, ссылаясь на слова китайских источников.

Указано, что начала российского вторжения в Украину Китай играл решающую, хотя публично малозаметную, роль в принятии стратегических решений как в Вашингтоне, так и в Москве.

"Это было тыловое вмешательство, одобренное Пекином, заставившее США сорвать соглашение с Польшей о поставках советских самолетов МиГ-29 украинским ВВС еще в марте", - пишет издание.

По информации источников издания, имеющего давние тесные связи с высшим политическим и военным руководством Китая, Пекин знал о планах Москвы по "специальной военной операции". Но россияне представили предстоящую военную операцию как "ограниченную" и с так называемым "возвращением утраченной российской территории и воссоединение РФ в исторических пределах".

"После угрозы Путина о ядерной эскалации 27 февраля встревожили мир, в том числе китайцев. Поэтому ключевым приоритетом для Пекина было избежание любой ядерной эскалации и содействие достижению прекращения огня", - сообщил изданию источник, имеющий регулярные личные контакты с лидерами Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Поэтому, как пишет издание, когда через несколько дней возникла угроза последующей эскалации после предложения польского правительства поставить Украине советские истребители МиГ-29, китайцы обеспокоились.

"Сначала в США положительно отреагировали на идею Польши передать украинской армии свои истребители. Но на следующий день, 8 марта, американцы выступили против такой передачи", - отмечают в СМИ.

Указано, что причиной этого стали контакты с генералами китайской армии. Они считали, что это приведет к эскалации конфликта, поэтому призвали США предотвратить это.

Взамен китайские генералы, которые имели хорошие частные контакты с российскими генералами, пообещали сделать все возможное, чтобы "обезвредить ядерную угрозу Путина".

"Благодаря этим неофициальным контактам "второго пути" Вашингтон и Пекин договорились - если США остановят соглашение о МиГ-ах, пекинские генералы сделают все возможное, чтобы разрядить ядерные угрозы Путина на оперативном уровне и это сработало", - сказал китайский источник, "Так, в США решили, что поставки самолетов было бы слишком".