В США произошла стрельба в школе: двое учеников получили смертельные ранения

В американском городе Де-Мойн, штат Айова, три человека начали стрельбу в школе для малообеспеченных детей - двое учеников получили смертельные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По данным полиции, около 12:50 к ним обратились с информацией о стрельбе в школе. Когда правоохранители прибыли на место, то увидели троих раненых: двух учеников и одного работника школы.

Нападавшие пытались скрыться, но их машину остановили неподалеку от школы. Задержаны три человека, они находятся на допросе у детектива.

Отмечается, что раны учащихся оказались смертельными, в то время как состояние сотрудника школы оценивается как стабильное.