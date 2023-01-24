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В США произошла стрельба в школе: двое учеников получили смертельные ранения

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США, Вторник 24 января 2023 03:44
В США произошла стрельба в школе: двое учеников получили смертельные ранения Фото: в США в школе произошла стрельба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В американском городе Де-Мойн, штат Айова, три человека начали стрельбу в школе для малообеспеченных детей - двое учеников получили смертельные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По данным полиции, около 12:50 к ним обратились с информацией о стрельбе в школе. Когда правоохранители прибыли на место, то увидели троих раненых: двух учеников и одного работника школы.

Нападавшие пытались скрыться, но их машину остановили неподалеку от школы. Задержаны три человека, они находятся на допросе у детектива.

Отмечается, что раны учащихся оказались смертельными, в то время как состояние сотрудника школы оценивается как стабильное.

Напомним, что 22 января в Монтерей-Парк во время празднования китайского Нового года произошла массовая стрельба. По меньшей мере, десять человек погибли.

Подозреваемый покончил жизнь самоубийством при попытке задержания.

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